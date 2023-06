MotoGp Italia 2023 | Bagnaia vince gara sprint al Mugello

(Di sabato 10 giugno 2023) Scarperia, 10 giu. - (Adnkronos) - Dominio Ducati nelladel Gp d'sul circuito delcon 5 moto ai primi 5 posti.Francesco 'Pecco', scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106-102) proprio sul pilota del team Mooney VR46. Sul podio anche lo spagnolo Martin, poi 4° il francese Johann Zarco, 5° Luca Marini e 6° l'australiano Jack Miller su Ktm. Seguono gli spagnoli Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaró (Aprilia). "Ho avuto un po' di paura verso la fine della, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po' pericoloso", dice. "D'altro canto ero sicuro che il passo era ottimo e abbastanza per lottare con gli altri. Bezzecchi era molto ...

