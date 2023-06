MotoGp Italia 2023 | Bagnaia vince gara sprint al Mugello

(Di sabato 10 giugno 2023) Il pilota della Ducati allunga in vetta al Motomondiale Dominio Ducati nelladel Gp d’sul circuito delcon 5 moto ai primi 5 posti.Francesco ‘Pecco’, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106-102) proprio sul pilota del team Mooney VR46. Sul podio anche lo spagnolo Martin, poi 4° il francese Johann Zarco, 5° Luca Marini e 6° l’australiano Jack Miller su Ktm. Seguono gli spagnoli Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaró (Aprilia). “Ho avuto un po’ di paura verso la fine della, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po’ pericoloso”, dice. “D’altro canto ero sicuro che il passo era ottimo e abbastanza per lottare con gli altri. ...

Il giro di vite ha colpito anche lae a maggior ragione le classi minori devono porre attenzione. Discorsi già fatti in passato, con scarsi riscontri. Da questa rivoluzione potrebbero trarne ...Pole position col botto. Aron Canet mette tutti in fila, prima di sdraiarsi e finire la qualifica in barella. Butta caduta per lo spagnolo , da valutare per la gara di domani, ma Aron s'è tenuto ...Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d'sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco 'Pecco' Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106 - 102) proprio ...

MotoGP, GP Italia: pole da record per Bagnaia al Mugello, 2° Marc Marquez Sky Sport

Sesto appuntamento della stagione della MotoGp, una delle tappe più attese della stagione. Nel weekend si corre il Gran Premio d'Italia sul mitico tracciato del… Leggi ...Francesco Bagnaia si è imposto in maniera autorevole nella Sprint Race del GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco, partito dalla pole-position, si è imposto alla grande davanti a ...