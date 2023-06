MotoGP | griglia di partenza GP Italia Mugello 2023 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Ladidella sprint race e del Gran Premio d’, valevole per il sesto appuntamento della stagionedi. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del weekend, ledanno i loro verdetti in vista della sprint race e della gara di domenica. Fuori dalla Q2 Maverick Vinales, che partirà tredicesimo. Promossi in Q2 invece Alex Marquez e Jack Miller. Sul circuito delfuori dalla possibilità di giocarsi la parte alta della, oltre a Vinales, anche Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Pirro, Olivera, Di Giannanantonio e Fernandez. IN AGGIORNAMENTO QUINTA FILA 13. Vinales 14. Morbidelli 15. Quartararo SESTA FILA 16. Nakagami 17. Pirro 18. Oliveira SETTIMA FILA 19. Di Giannantonio 20. R. Fernandez 21. A. ...