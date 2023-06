MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Rins caduto nella Sprint | trasportato in elicottero a Firenze

(Di sabato 10 giugno 2023) Alexè statoinall’ospedale didopo la cadutaRace del GP d’al. Per lo spagnolo della Honda si tratta di un infortunio alla gamba destra, ed in particolare verranno verificate le condizioni di tibia e perone. SportFace.

Fa tutto Pecco Bagnaia : pole position, record della pista e polemica con Marc Marquez . Il campione del mondo diè il grande protagonista delle qualifiche del Gran Premio d'al Mugello . Il pilota della Ducati ha preceduto proprio la Honda di Marquez di 78 millesimi, mentre a completare la prima ......nel migliore dei modi per l'il Gran premio di casa al Mugello. Nella gara Sprint vince Pecco Bagnaia davanti a Marco Bezzecchi : primo e secondo come nella classifica del Mondiale. ...Pecco Bagnaia ha vinto la sprint race del gran premio d'della classeal Mugello . Dietro al pilota Ducati si è piazzato il compagno di marca del team satellite VR46 e suo diretto avversario in campionato, Marco Bezzecchi. Terza è giunta ...

Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d’Italia sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allu ...Ducati stratosferiche nelle prime cinque posizioni MotoGP Gp Italia Mugello Sprint Race – Pecco Bagnaia partito in pole position si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Italia, sul tracciato ...