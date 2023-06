MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Marini | “Soddisfatto | non ho forza nella mano”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) “Grande risultato per me oggi. Domani penso di essere in una migliore condizione, ho una protezione per laall’interno del guanto. Sono”. Con queste parole il pilota della Ducati Mooney VR46, Luca, è intervenuto al termine della Sprint Race del Gran Premio d’al, chiusa al quinto posto. “Non sono stanco, solo non ho. Ho dato tutto in qualifica perché sapevo che sarebbe stato fondamentale partire davanti e la top five è fantastica. Per domani la vedo più dura” ha aggiunto. “Mi sembra che a livello di sanzioni sia una linea un po’ più libera, fino a che non li butti per terra non succede niente. Miller mi ha buttato fuori alla curva Correntaio ma non ho niente contro di lui – ha detto ...