MotoGP | GP Italia Mugello 2023 | frattura di tibia e perone per Rins | salta la gara

(Di sabato 10 giugno 2023) Il GP d’alperde un protagonista. Alexha infatti riportato ladialla gamba destra in seguito alla caduta nella Sprint Race e non potrà prendere parte alladi domani. Trasportato all’ospedale di Firenze dopo l’accaduto, il pilota della Honda si è sottoposto agli accertamenti ed è stato dichiarato unfit per il Gran Premio di. SportFace.

, Mugello: Bagnaia vince la sprint race È iniziata una rivalità fra i due piloti compagni all'Academy e molto amici fuori dalla pista Lo scopriremo presto. Di certo non potrà mai ...Chiude in ottava piazza la sprint race Aleix Espargaro , condizionato da un problema al piede in questo fine settimana al Mugello per il GP d': 'Il grande lavoro della Clinica e del dr. Charte mi ha molto aiutato oggi - spiega - Stamattina avevo ancora molto dolore, ma nella Sprint sono riuscito a guidare senza grossi problemi. Mi ...Francesco 'Pecco' Bagnaia è stato l'assoluto protagonista del sabato del Gran Premio d'. Al Mugello dopo la pole position nelle qualifiche della mattina, è poi andato a vincere la ...Sport...

MotoGP, GP Italia: pole da record per Bagnaia al Mugello, 2° Marc Marquez Sky Sport

MotoGP Gp Mugello Gresini Racing - Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d'Italia, sesta tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione. Un sabato in sordina per Fabio Di G ...MotoGP Gp Mugello Aprilia Racing - Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d'Italia, in tredicesima posizione. Costretto a passare attraverso la Q1, Maverick ha sfiorato l'accesso al ...