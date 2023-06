MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Bastianini | “Non ho fatto le modifiche che volevo”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Ero nel gruppo dei primi ma la caduta in qualifica non ci voleva. Non sono riuscito a fare lecheed ho compromesso un po’ la gara. Speriamo che domani andrà meglio”. Con queste parole Eneaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint Race del Gp d’, chiusa al nono posto. “La spalla stava maluccio, un po’ di dolore l’avevo, faticavo nei cambi di direzione, è stato un po’ traumatico. Domani prenderò un antidolorifico che, credo, possa aiutarmi molto” ha aggiunto il pilota della Ducati. SportFace.

Il Mugello non mai stata così rossa, il colore della Ducati. Nella sprint race del GP dile moto di Borgo Panigale hanno piazzato una cinquina da togliere il fiato. Davanti a tutti, come da previsione, sono stati Bagnaia e Bezzecchi. Rivali in campionato e nella gara corta, con ...

Francesco Bagnaia si è imposto in maniera autorevole nella Sprint Race del GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco, partito dalla pole-position, si è imposto alla grande davanti a ...