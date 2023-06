MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Bagnaia | “Ho avuto paura della pioggia”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Houn po’ dialla fine, perché pioveva nei settori 2 e 3. Ma il passo era forte”. Con queste parole Peccoè intervenuto dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d’al. “Bezzecchi era competitivo e non ho lasciato possibilità di sorpasso. Mi sono divertito in tutta la gara, anche nel giro dopo la bandiera a scacchi dove ho visto tanta gente, fantastici tifosi” ha aggiunto il pilotaDucati. SportFace.

approfondimento, Bezzecchi vince Gp di Le Mans davanti a Martin e Zarco. VIDEO ... Il torinese Francesco "Pecco" Bagnaia riporta il titolo del Motomondiale in: il 6 novembre 2022 al ...Domenica il GPin diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte NOW (anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport) Mugello, l'ordine di arrivo della Sprint 1 F.MUGELLO - Francesco Bagnaia si aggiudica la Sprint nel Gran Premio d', sesto round del mondiale. Il campione della Ducati si impone davanti al rivale per il titolo Marco Bezzecchi , dopo aver gestito una fase della gara in cui era caduta anche qualche ...

MotoGP, la griglia di partenza del GP Italia (Mugello) Sky Sport

“Mi sono distratto con il cellulare, ho chiesto scusa alla squadra, non si può cadere così il giovedì prima del GP d’Italia” ha detto onestamente. Quando scende dalla moto zoppica vistosamente, è ...Andata in archivio la Sprint Race del GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista del Mugello, abbiamo assistito a undici giri ad altissima intensità in cui i piloti hanno cercat ...