MotoGP | Francesco Bagnaia | “L’ultima curva è stata perfetta | l’episodio di Marquez si commenta da solo”

(Di sabato 10 giugno 2023) Mostruoso Pecco! Il campione del mondo ruggisce al Mugello, conquistando la pole position nel GP d’Italia con il record della pista: 1:44.855 eccezionale per il torinese nonostante il nervosismo e i problemi alla gamba. Il pilota della Ducati ha dato ancora testimonianza di essere il più forte. Queste le sue parole a caldo, evidentemente soddisfatto per questa qualifica e questo meraviglioso giro: “Abbiamo lavorato tanto per far bene, già l’anno scorso mi riusciva bene. Sicuramente aver avuto l’H davanti ha portato degli svantaggi, ma soprattutto dei vantaggi, per le frenate mi ha aiutato molto“.era imbufalito con Marc, reo a suo dire di essere entrato in pista senza guardare mentre il torinese stava facendo la staccata. Nei fatti Pecco ha perso il suo primo giro ...

MUGELLO - Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Mugello: la griglia di partenza PRIMA FILA 1. Bagnaia (Ducati) 2. M. ... Seconda giornata di attività in pista al Mugello per i piloti della MotoGP, impegnati nel fine ... Nel venerdì in Toscana i più rapidi sono stati Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati) ...

