MotoGP | Bagnaia vince la Sprint Race al Mugello

(Di sabato 10 giugno 2023) Francesco ha conquistato la sua terza vittoria in volata in dopo essere stato in testa per tutta la gara tranne un giro al. Partito dalla pole, ha fatto una partenza brillante mentre conduceva alla prima curva Marc Marquez che ha tenuto a bada Jack Miller.

Davanti a tutti, come da previsione, sono statie Bezzecchi. Rivali in campionato e nella gara corta, con Pecco che però (partito dalla pole position dopo un giro record in qualifica) non ha ..."Ho avuto un po' di paura verso la fine della gara, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po' pericoloso", dice. "D'altro canto ero sicuro che il passo era ottimo e ...16.12:super,pole e Sprint Race Per, al Mugello, è un sabato da favola:prima la pole con annesso record della pista (1'44"855), poi il successo nella Sprint Race tenendo dietro Marco ...

Mugello MotoGP, Bagnaia e Ducati re della Sprint. Battuto Bezzecchi. Marini 5° La Gazzetta dello Sport

Francesco Bagnaia si è imposto in maniera autorevole nella Sprint Race del GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco, partito dalla pole-position, si è imposto alla grande davanti a ...Dalla rabbia alla pole: qualifiche particolari per Bagnaia, che ha firmato il nuovo record del Mugello in 1:44.855 dopo aver avuto uno screzio in… Leggi ...