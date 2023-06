MotoGP | Bagnaia pole e record al Mugello precede i fratelli Marquez | 6° Bezzecchi | 12° Bastianini

MUGELLO - Francescoconquista la pole position nel Gran Premio d'Italia , sesto appuntamento del mondiale 2023 di. Mugello: la griglia di partenza PRIMA FILA 1.(Ducati) 2. M. Marquez (Honda) 3. A. Marquez (Ducati) SECONDA FILA 4. Miller (KTM) 5. Martin (Ducati) 6. Bezzecchi (Ducati) TERZA FILA 7. A. ...Latorna in pista alle 15 per la Sprint, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, NOW e in ...1:44.855 2 M. MARQUEZ +0.078 3 A. MARQUEZ +0.152 4 J. MILLER +0.331 ...Invece aveva appena stampato il secondo crono, confermandosi come 'l'anti Pecco' così come dice anche la classifica generale della: secondo e a un passo

MotoGP, GP Italia al Mugello: Bagnaia il più veloce nelle Libere, 2° Bezzecchi Sky Sport

Mostruoso Pecco Bagnaia! Il campione del mondo ruggisce al Mugello, conquistando la pole position nel GP d’Italia con il record della pista: 1:44.855 eccezionale per il torinese nonostante il ...Francesco Bagnaia è il primo uomo al mondo a a scendere sotto i 105" al Mugello! Marquez lo disturba e in scia si prende la 2° piazza! Bezzecchi sesto ...