Moto2 | griglia di partenza GP Italia Mugello 2023 | risultati e classifica qualifiche | pole di Canet davanti ad Acosta

(Di sabato 10 giugno 2023) Idellee ladidel Gran Premio d’al, sesto appuntamento del Motomondiale di. Sul circuito toscano il più veloce è Aron, in grado di precedere il connazionale Pedro. Quest’ultimo, secondo nellapiloti del Mondiale, avrà la chance di partire con un buon margine di vantaggio sul nostro Tony Arbolino, costretto invece ad una gara di rimonta. L’azzurro della ELF Marc VDS partirà infatti dalla quarta fila, in decima posizione. Di seguito ecco lacompleta delle prime sei file.DIMOTO 3 – GPPRIMA ...

...Petronas era convinto di trattare per una sella in, non nella classe regina. Nel 2019 in MotoGP Quartararo fu da subito velocissimo in Qatar ritrovandosi tradito dalla sua Yamaha sulla...... il nuovo gioco si presenta sulladi partenza con una serie di contenuti ufficiali, inclusi circuiti e piloti della stagione 2023 della MotoGP,, Moto3 e MotoE . Questo garantisce un'...Riguardo alle qualifiche: nel 2022 la Ducati monopolizzò le prime 5 posizioni in, quindi è ... Le statistiche dellaal Mugello La nazione più vincente al Mugello è la Spagna, con 5 ...

Moto2, griglia di partenza GP Italia Mugello 2023: risultati e ... SPORTFACE.IT

Si disputano oggi le Qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia al Mugello della MotoGP 2023: gli orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in ...La Chevrolet Camaro NASCAR che prenderà parte alla 24h di Le Mans verrà inserita dietro alle LMP2 nella griglia di partenza del quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship. La ZL1 pr ...