Morto Nuccio Ordine | l’intellettuale calabrese aveva 64 anni

(Di sabato 10 giugno 2023) “ci lascia ad appena 64. Era un intellettuale non organico tra i migliori d’Italia”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Ordinario di letteratura all’Università della Calabria, premiato in tutto il mondo per i suoi studi su Giordano Bruno – osserva Antoniozzi –era un cosentino fiero di esserlo, uno di quei grandi figli che la Calabria ha donato all’Italia. Collaborava con il Corriere della sera ed El Pais – conclude Antoniozzi – ed era un grandissimo studioso di Tommaso Campanella e Telesio. Un uomo immenso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.