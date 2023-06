Morta la 92enne travolta da un’automobile in via Corridoni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. Non ce l’ha fatta lanella giornata di giovedì dain centro a Bergamo. L’anziana, alle 9.15, stava attraversando sulle strisce pedonali in via, nel pezzo di strada compreso tra piazzale Loverini e via Milazzo, nella zona adiacente al cantiere per la ristrutturazione di un palazzo, quando è statada una macchina, una Volkswagen Polo che proveniva da Torre Boldone. Alla guida un 31enne, che si è subito fermato. Prima dell’arrivo dell’ambulanza un medico di passaggio ha prestato le prime cure all’anziana. Immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, ènella notte tra venerdì e sabato.