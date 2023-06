Mondiale Under 20 | Nunziata verso la finale | “L’Italia ha carattere | siamo pronti”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 giugno 2023) Tutto è pronto per la grande partita della storia. La Giovane Italia del Calcio Azzurro attende la gloria per entrare nella leggenda. Sulla strada degli Azzurri ci sarà la fortissima Uruguay in campo e in Argentina sale l’attesa per ladel20.scenderà in campo domani sera alle 23, ora italiana e l’incontro andrà in onda su RaiDue. Intanto sale l’emozione e si organizza la consueta conferenza stampa. Misterdichiara, come riporta il sito web della Figc, nella sezione ‘News’: “Sarà una partita bella da vedere, perché sia noi che loro amiamo il bel gioco e la propensione all’attacco. Due squadre che hanno meritato di arrivare fin qui e che onoreranno l’impegno. Noi abbiamo molto entusiasmo e i ragazzi sono carichi. Sono orgoglioso della mia squadra che ha ...