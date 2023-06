commenta Tragedia a, in provincia di, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era in bicicletta. La strada è stata immediatamente chiusa dalle forze dell'...Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto ed ha perso la vita. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di sabato 10 giugno, poco dopo le 16, a), in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Il bimbo stava tornando a casa . Il tentativo di rianimazione dell'automobilista . I soccorsi . Il bimbo stava tornando a casa. ...Morto un bambino di 12 anni investito da un'auto. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a) in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Secondo una prima ricostruzione il bimbo, che inizialmente si pensava avesse 10 anni, era in sella alla sua bicicletta quando è stato ...

Mirano (Venezia), auto travolge bicicletta: morto un bambino 10 anni TGCOM

MIRANO - Morto un ragazzino di 12 anni investito da un'auto. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano in via Don Orione all'angolo con via ...Tragedia questo pomeriggio poco dopo le 16 a Mirano (Venezia). Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile mentre era in bicicletta. Il ragazzino stava percorrendo via ...