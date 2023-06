Milito | «L’Inter ha le armi per poter far male al City Il City è sotto pressione | deve vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) Diegoparla di Manchester-Inter in un’intervista a El Pais.è stato l’eroe dell’ultima finale di Champions League vinta dal, il 22 maggio 2010 contro il Bayern. Segnò due gol. Che finale ti aspetti?: «Ilsi impone, porta palla. Ha vinto il 95% delle partite che ha giocato. È molto difficile saltarli per pressare, sono bravi ad uscire dallain situazioni rischiose ovunque sul campo. Maha giocatori di grande qualità e aspetterà l’occasione per fargli del».confida in alcuni giocatori interisti, in particolare. «Brozovic ha giocato una finale di Coppa del Mondo, Dzeko ha una grande esperienza e Lautaro è un punto di ...