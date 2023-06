Milito | «Lautaro Martinez mi ha impressionato | felice per lui»

(Di sabato 10 giugno 2023) Diegoha parlato in questo modo prima della grande partita di Istanbul tra Manchester City e Inter ai microfoni di Sky Sport. EREDE – Diegoha individuato il suo erede: «Non mi piacciono paragoni, ognuno ha le sue caratteristiche. Ha fatto una stagione unica, mi auguro stasera faccia una bella finale così come tutti i compagni portando la Champions League a Milano. Purtroppo non posso fare più gol, ringrazio tutti i tifosi per il loro affetto.mi ha fatto impressione fin da subito, lo conosco molto bene fin da bambino. Ha mentalità, voglia di crescere, di essere al massimo livello e sonoper lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Conclude poipuntando su un giocatore nerazzurro: "Spero che il mio grande amicopossa sollevare la ...... caricaMartinez in vista della finalissima di Champions di questa sera Intervistato dai microfoni di Sport Mediaset, l'ex attaccante dell'Inter Diegoha parlato diMartinez in ..."Brozovic ha giocato una finale di Coppa del Mondo, Dzeko ha una grande esperienza eè un punto di riferimento. E' in un grande momento".continua: "Penso che l'Inter abbia le armi per ...

Milito: «Lautaro Martinez Spero segua le mie orme» Juventus News 24

Milito: «Lautaro Martinez Spero segua le mie orme». Le parole dell’ex Inter nel giorno della finale di Istanbul A Sport Mediaset, l’ex Inter Diego Milito ha parlato così di Lautaro Martinez in vista ...'Elgoldigital.com' riferisce che l'Atletico vuole riprovarci per Lautaro offrendo in cambio Morata e Joao Felix, entrambi accostati alla Juve ...