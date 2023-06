Milan | Savicevic | ‘Dispiace per Maldini Gli americani non capiscono di calcio | credono sia come la Nba E sull’Inter'

...ha parlato dell'addio di Paolo Maldini al: 'Non me l'aspettavo - ammette - Ilha vinto lo scudetto lo scorso anno quando nessuno se l'aspettava. Cosa sia successo adesso non si ...Ormai relegato alle retrovie nel Chelsea, sarebbe per ill'ala destra che a memoria da quanto tempo stiamo cercando Da quando si è ritiratoKepa Arrizabalaga per 10 milioni. Il ...... indossata in passato da campioni come Rui Costa,, Seedorf, Gullit. Se Diaz dovesse tornare a titolo definitivo al Bernabeu infatti, Leao avrebbe la sua numero 10. Ilpuò riscattare ...

Milan, Savicevic: 'Dispiace per Maldini. Gli americani non capiscono ... Calciomercato.com

L'ex fantasista del Milan, oggi presidente della Federcalcio montenegrina, svela la sua favorita per la finale di Champions: "È difficile che l'Inter vinca, il City è molto forte e Guardiola è il ...Blog Calciomercato.com: L'annata sportiva del Milan si è conclusa da pochi giorni ed è arrivato il momento di tirare le somme e guardare al futuro. Al primo dei due ...