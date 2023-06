Il ministro, tifoso del, nel giorno della finale di Champions League "Non mi risulta che ci sia nessuna partita". Cosi il ministro delle infrastrutture Matteoha risposto scherzando alla domanda di una ......dei cugini dell'Inter non è al centro delle priorità mattutine dello sfegatato tifoso del, ... "Hai visto che dice Richard Gere al Guardian", si sentedire all'interlocutore dall'altra ...Commenta per primo Il noto tifoso dele ministro delle Infrastrutture, Matteo, ha risposto in modo ironico a chi gli chiedeva se e dove avrebbe visto la finale di Champions che stasera l'Inter gioca contro il Manchester City.

Milan, Salvini punge l’Inter: “Non mi risulta che ci siano partite oggi” Pianeta Milan

Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale di Champions in programma stasera.Home Adn Kronos Manchester City-Inter, Salvini: “Finale Champions Oggi non ci sono partite…” “Non mi risulta che ci sia nessuna partita”. Cosi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha rispo ...