Milan | Diaz torna al Real Madrid | Leao il nuovo numero 10 rossonero

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilha annunciato ufficialmente il ritorno alla Casa Blanca di Brahim, nelle ultime tre stagione al. Atroverà anche un prolungamento di contratto di altre due stagioni: ilaccordo scadrà nel 2027. I rossoneri, dunque, non sono riusciti a trattenere lo spagnolo, uno dei giocatori maggiormente decisivi nell’ultimo triennio. La partenza di, in ogni caso, permetterà a Rafaeldi prendere il10, nelle ultime due stagioni sulle spalle dello spagnolo. Il portoghese, fresco di rinnovo, diventerà quindi ancora di più l’uomo simbolo del prossimo. Foto: LaPresse

