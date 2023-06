Mike Batayeh morto | l' attore recitò in ' Breaking Bad' ' Deceduto nel sonno per un attacco di cuore' Aveva 52 anni

(Di sabato 10 giugno 2023) L'statunitense, noto per aver interpretato il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine nella serie cult 'Bad ', èall'età ...

L' attore statunitense, noto per aver interpretato il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine nella serie cult ' Breaking Bad ', è morto all'età di 52 anni. Lo ...AGI - L'attore e comico, conosciuto per il suo ruolo di Dennis Markowski nella serie di successo 'Breaking Bad', è morto all'età di 52 anni per arresto cardiaco. Lo ha annunciato la sua famiglia. La morte, ...L' attore statunitense, noto per aver interpretato il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine nella serie cult ' Breaking Bad ', è morto all'età di 52 anni. Lo ...

