Migranti tentano di dirottare una nave turca a Napoli

(Di sabato 10 giugno 2023) Unaè stata dirottata ieri ada 15clandestini ed è stato necessario l’intervento delle forze speciali per riprendere il controllo dell’imbarcazione. La Squadra Mobile die il Gico della Guardia di Finanza – nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura partenopea sul presunto tentativo di dirottamento avvenuto ieri su una“Galata Seaways” – partita dal porto di Topcular e diretta a Sete, in Francia – hanno ascoltato nella notte, in Questura, il comandante dellae i 15 clandestini trovati a bordo dalle forze dell’ordine. Unaè stata dirottata ieri ada 15clandestini ed è stato necessario l’intervento ...

... dopo essere stati scoperti iirregolari, nascosti forse in uno dei camion a bordo, hanno cercato di prendere il possesso del mercantile Galata Seaways mettendo in scacco le ventidue persone ...di dirottare una nave turca al largo di Napoli, bloccatiFotogallery -sequestrano nave turca a Napoli: il blitz delle forze speciali italiane DOPO LA MORIA DI PESCI Fotogallery - Alluvione in Emilia - Romagna, macchia scura in mare a Ravenna ...

Migranti tentano di dirottare nave turca. Crosetto: 'Tutti catturati i dirottatori' Agenzia ANSA

Il tentativo di sequestro da parte di assalitori armati nella plancia di una nave cargo turca e l'sos lanciato dai marinai turchi. E poco dopo ...Alcuni clandestini si erano nascosti a bordo, tentato l'assalto alla plancia di comando. Ora l'equipaggio è al sicuro. Il comandante della nave, ho visto uomini armati e lanciato l'Sos ...