Migranti sequestrano una nave | cosa è successo a sud di Napoli

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 giugno 2023) Laera partita mercoledì dal porto di Topcular (Turchia) e sarebbe dovuta arrivare oggi in Francia, ma ad una novantina di miglia dalla città di, all’altezza di Ischia, èl’inverosimile: una quindicina di immigrati, imbarcatisi di nascosto e poi scoperti dall’equipaggio, hanno sequestrato il cargo battente bandiera turca, per poi impegnare la Marina Militare italiana nel compimento di un’operazione di oltre cinque ore per liberare i tre passeggeri e i ventidue uomini dell’equipaggio. Il sequestro dellaturca I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, quando un comandante dell’imbarcazione (la Galata Seaways, costruita nel 2010) è riuscito a dare la segnalazione del sequestro, specificando anche che alcunirisultavano essere armati di coltello e pugnali. L’urgente ...