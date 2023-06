(Di sabato 10 giugno 2023) "Siamo stati gia' condannati dalla Cedu per le condizioni dell'hotspot, lo saremo ancora. Il ruolo dinon puo' essere scollegato dal sisdi accoglienza di tutta italia. I tempi di ...

Migranti, Nicolini: "Lampedusa e' un ponte tra i continenti. Il tema e' come li accogliamo" - Italia Agenzia ANSA

'Siamo stati gia' condannati dalla Cedu per le condizioni dell'hotspot, lo saremo ancora. Il ruolo di Lampedusa non puo' essere scollegato ...Omissioni (di soccorso), fermi amministrativi, Ong criminalizzate. E ancora: la logistica della crudeltà, la semantica dell’odio. Così si declina il securismo al governo in Italia.