Migranti | l’accordo Ue secondo il medico ed eurodeputato Bartolo | “Interessi sottobanco | perché accettare condizioni così gravose sennò?”

(Di sabato 10 giugno 2023)per l’Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici (S&D), relatore ombra del gruppo in Parlamento europeo della Proposta Migrazione e Asilo, a Pietroancora trema la voce quando parla delle vittime del mare. Responsabile del presidio sanitario di Lampedusa dal 1992 al 2019, dei morti tiene i conti da più di 30 anni: “Sono almeno 50 mila quelli inghiottiti da quel mio mare, una cosa incompatibile con l’Europa dei padri fondatori, nata sul rispetto del diritto alla vita”. Netto il suo giudizio sulper il Pattoe asilo, raggiunto a Lussemburgo dopo il Consiglio Affari interni dell’8 giugno: “Un brutto Patto: per salvare la fortezza Europa si rischia di far naufragare l’Europa come luogo di valori democratici e diritti umani”., la solidarietà dei ...