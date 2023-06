Mezzi pubblici | come ottenere la detrazione nel Modello 730

Leggi su quifinanza

(Di sabato 10 giugno 2023) Anche ipossono essere portati indel730. I contribuenti, infatti, hanno la possibilità di richiedere laper le spese relative all’abbonamento al trasporto pubblico effettuate nel corso del 2022. L’agevolazione fiscale consiste in unaIrpef del 19% per le spese sostenute e documentate lo scorso anno. È possibile usufruire dellaper una spesa massima pari a 250 euro. Questo significa, in estrema sintesi, che è possibile riuscire a recuperare qualcosa47,50 euro. È possibile accedere allasia per le spese sostenute per idirettamente dal contribuente e per quelle effettuate dai familiari a carico. Nel caso ...