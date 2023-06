Meteo | weekend caldo ma è un' illusione di estate | arriva il ciclone Oscar e cambia tutto

, arriva la prima fiammata estiva ma il ciclone Oscar porterà anche pioggia e temporali su molte zone d'Italia. Infatti, nonostante manchino pochi giorni all'arrivo dell'estate, il tempo non ...Sta per iniziare ilpiù caldo per gli appassionati di MotoGP , quello del Gran Premio d'Italia al Mugello . Il ... quella del flag to flag , si accompagna al debutto delvariabile , che ...... dopo questo10 - 11 Giugno dal sapore un pò estivo con temperature che sfioreranno i 30°C ,...modo tra Mercoledì 14 Giugno e Giovedì 15 Giugno quando potrebbero verificarsi eventidi ...

Meteo: WEEKEND, arriva il Caldo Estivo fino a 31°C, ma occhio alla GRANDINE! Le ultime Novità... iLMeteo.it

Per domenica 11 giugno Arpae indice l’allerta per criticità idrogeologica: è la 41esima consecutiva. Il Comune di Ravenna ai cittadini: “State attenti” ...Meteo, arriva la prima fiammata estiva ma il ciclone Oscar porterà anche pioggia e temporali su molte zone d'Italia. Infatti, nonostante manchino pochi giorni ...