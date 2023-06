Meteo | tra caldo e temporali prima del ciclone Oscar

Caldo estivo, ma senza eccessi con massime in genere comprese25 e 30°C; tuttavia l'elevata umidità dell'aria favorirà anche condizioni piuttosto afose durante il pomeriggio. Nottate invece ......margine di certezza che non solo la seconda decade di giugno sarà all'insegna di condizioni... Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse specieLiguria, ...Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 10 giugno,la notte e la mattinata non si escludono rovesci sul settore centro - orientale della costa, occasionalmente accompagnati da qualche colpo di tuono; nubi sparse altrove senza fenomeni. Nel ...

Meteo Cronaca Diretta: (Video) Macerata, violento Downburst tra Corridonia e Montegiorgio iLMeteo.it

Recensione Sony WF-C700N, auricolari Bluetooth di ottima qualità, un vero e proprio assalto alla fascia media degli auricolari da parte di uno dei marchi più prestigiosi del mercato.In Arena Shakespeare un cast di quindici attori diretti da Daniele Abbado. Le musiche di scena originali composte da Edvard Grieg eseguite dalla Filarmonica ...