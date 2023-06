Meteo Roma del 10-06-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con piogge sugna e Triveneto sereno sulle regioni di nord ovest al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e appenninici asciutto altrove in serata ancora qualche pioggia su Alpi Prealpi fin verso le ore notturne Al centro nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio instabilità momento con temporali anche intensi tra Umbria Marche Abruzzo in serata al 2 precipitazioni sui settori interni sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino cieli coperti con deboli piogge su Puglia Basilicata Calabria Sicilia variabile altrove al pomeriggio temporali tra Molise e Puglia campagna in Sardegna in serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori tempo in progressivo miglioramento nella notte temperature ...