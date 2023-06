Metà flotta dell' Ama è ko | Roma viene invasa da rifiuti e sporcizia

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Fuori uso quasi ladei mezzi e macchinari collocati nei depositi Ama di Ponte Malnome,gnoli e Salario. Tra compattatori, volta-cassonetti, macchine madri e semi-rimorchi, due giorni fa erano inutilizzabili 136 mezzi su 285 (una percentuale pari al 47,7 per cento) in larga parte vetture in attesa di interventi di manutenzione. E mentre restano parcheggiate nelle autorimesse, per strada si accumula l'immondizia. Una situazione che di ora in ora si è fatta sempre più critica. Del resto, ad ammettere le difficoltà nella puliziaa città al sindaco Roberto Gualtieri ieri si è aggiunta l'assessore all'Ambiente diCapitale, Sabrina Alfonsi. «C'è stato un peggioramento dovuto alla necessitàa manutenzione di molti mezzi, che in alcuni casi ha rallentato la raccolta di alcune frazioni di ...