Messa domenica 11 giugno in tv su Canale 5 | orario e diretta streaming

(Di sabato 10 giugno 2023) Il programma della Santache sarà trassu11. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasladellaintv. La celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

alle 10.30 santaseguita da aperitivo in musica offerto dal Gruppo Amici Borgo Nuovo, poi il pranzo comunitario su prenotazione. Durante la giornata musica in compagnia di Fabros. Nel ...Ma la giornata clou della festa sarà11 con lapatronale alle 10, seguita alle 11 dal concerto della banda di Piossasco che si concluderà con un aperitivo. Si prosegue poi nel ......tra i ventuno agenti dei servizi segreti italiani e israeliani coinvolti nel naufragio di... Il centro viene tenuto sotto costante osservazione per lain sicurezza dei laboratori e dei ...

Corpus Domini: Cassano All'Jonio, messa e processione domenica ... Servizio Informazione Religiosa

Ne danno l'annuncio con infinita tristezza i nipoti RICCARDO, CARLA, BETTINA e LETIZIA. La Santa Messa sarà celebrata Domenica 11 Giugno alle ore 15.15 presso l'Oratorio della Misericordia di Prato, V ...Preparazione dei tappeti domenica mattina dalle 4. Partecipano il gruppo dei Giovani della parrocchia di San Nicolò e il Ctc “Il Castellaro”, insieme a molti cittadini ...