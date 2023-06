Domani dovrebbe esserci lo sgombero, o, la comunicazione per i braccianti ospitati temporaneamente presso l'ex oleificio Fontane d'... firmata dallo sportello Sans - Papiers di ARCIRosso, ...Un editoriale che il membro della Ong tedesca ha chiuso riportando le parole scritte in alcuni cartelli da un manipolo di manifestanti in Tunisia: "che fascista ". Difficile non pensare ...... stringendo un cartellone con una scritta in italiano che così commenta la visita della premier Meloni: "che fascista". Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra italiana, ha ...

"Meglio porco che fascista". L'ennesimo insulto di lady Ong alla Meloni ilGiornale.it

Riprende le parole dei manifestanti di Tunisi per chiudere il suo editoriale contro il governo: Giorgia Linardi ancora contro l'esecutivo Meloni per i migranti ...Insulti, pregiudizi e paragoni. Ma in fondo la calunnia bestiale è una faccenda antica, che comincia con Esopo a Fedro per personificare e semplificare i ...