Meeting della fraternità in Vaticano | documento Nobel | “Vogliamo vivere in pace”

... ilper la fraternità organizzato dalla Santa Sede per rinnovare l'appello al cessate il ... assente per il ricovero al Gemelli, ha affidato le sua parole al messaggio letto dal presidente...I trenta Nobel riuniti in Vaticano per ilmondiale sulla fraternità hanno firmato la ... ma abbiamo anche una strada maestra sulla quale camminare tutti: è quellafraternità che il Papa ...È intitolato Not alone - Worldon Human Fraternity ed è il raduno mondiale sulla fraternità umana e a cui partecipano molti ... Si discuterà dei valoriFratelli tutti , una delle encicliche ...

"Vogliamo vivere in pace, siamo fratelli e sorelle". I trenta Nobel riuniti in Vaticano per il Meeting ..."Not Alone": in questi giorni, in Vaticano, molti giovani e 30 scienziati premiati col famoso riconoscimento, lavorano e riflettono, ispirandosi all'enciclica "Fratelli Tutti". In raccordo con altre o ...