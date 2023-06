Matteo Diamante | tre disavventure in un’unica giornata | il racconto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 giugno 2023), trein: ecco cosa ha raccontato il noto deejay ai fan sui socialnegli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. La sua permanenza all’interno del noto reality show di Canale 5 è durata un mese.è entrato nella Casa di Cinecittà per ricongiungersi con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon. Il deejay è tornato in televisione proprio durante la settima edizione per sorprendere Nikita. I due infatti dopo la rottura della loro storia d’amore non si sono più rivisti.e Nikita durante l’esperienza al Grande Fratello Vip sono riusciti a ritrovarsi e a ricucire il loro legame, tra i due è tornato il sereno e dopo il ...