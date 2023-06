Massimo Giletti in Rai | i dettagli dell' incontro «al piano dei super capi»

(Di sabato 10 giugno 2023) Da mesi si rincorrono voci riguardo l'imminente ritorno diin Rai, indiscrezioni insistenti soprattutto dopo la chiusura di Non è l'Arena su La7 ad opera di Urbano Cairo. Il conduttore aveva smentito di avere stretto accordi, a proposito di un rientro eventuale nel servizio pubblico, ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato. Davide Maggio ha fatto sapere che nella mattinata di ieri, venerdì 9 giugno 2023, il giornalista sarebbe stato avvistato a Viale Mazzini. Cosa è andato a fare? Si sarebbe recato al settimo"quello dei". Il suo interlocutore non sarebbe un semplice direttore ma un "pezzo grosso". "Non so seriuscirà a firmare un contratto in Rai. Mi auguro che ci riesca perché è una persona che sa fare il suo ...

