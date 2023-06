(Di sabato 10 giugno 2023) Poche parole diin vista di Manchester City-Inter. Nell’avvicinamento alla finalissima di Champions League l’AD, a Barzaghi di Mediaset, dà alcune brevi dichiarazioni sulla sfida. A ISTANBUL NON IN VACANZA – Giuseppenon vuole che l’Inter sia vittima sacrificale a Istanbul col Manchester City. In vista della finale di Champions League di stasera, l’ADcommenta: «È chiaro che nel calcio esi partecipa perre al. Personalmente io sonoper fare sfide, quando dico “io” dico tutti quelli che lavorano con me. Di conseguenza l’equazione che “più vince più spende” non è vera». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Ma in quest'alternativa non ci sarebbe Lukaku e forse nemmeno Lautaro , né i parametri zero alla Dzeko o Mkhytarian artefici del capolavoro, e forse neppurea lavorare in altre ...Le eccezioni nel gruppo di lavoro sono, che ne ha vissute due con la Juventus, e Ausilio, ... Se parliamo di Champions, anche il City è poco: nessuno della rosa di Pep Guardiola l'ha ......sta sondando il terreno alla ricerca di un rinforzo di prospettiva ma che sia giàai ... In caso contrario,e i suoi potrebbero tentare l'assalto in questa sessione di mercato. Oltre all'...

Marotta: «Abituato alle sfide! Nello sport si gareggia per il meglio» Inter-News.it

Loro sono abituati a queste partite, la cosa che mi preoccupa di più ... lo dico con grande orgoglio a nome di tutta la società - ha proseguito Marotta - . (Sport Mediaset) Quanta soddisfazione e ...Svolta di calciomercato per l'Inter: c'è una novità riguardo il futuro del club neroazzurro, doppio colpo dopo la finale. Ecco chi arriva ...