Maneskin | il frontman Damiano | “Ho la terza media | a scuola sono stato bocciato due volte per le tante assenze | uno dei periodi più complessi della mia vita”

Tempo di traslochi per Giorgia Soleri . Dopo la fine della relazione con ildei, Damiano David , l' attivista sarebbe impegnata a impacchettare tutti i suoi averi e lasciare definitivamente l'appartamento nel quale lei e il suo ex fidanzato vivevano insieme ...Dopo sei anni di relazione con Giorgia Soleri , ha sconvolto i fan la diffusione online di un filmato nel quale Damiano David ,dei, baciava un'altra ragazza, identificata in seguito come la modella Martina Taglienti , grande amica della compagna di band Victoria De Angelis, in discoteca a Formentera. I video ...... i membri della band del momento, i, si sono concessi una breve pausa dai loro numerosi impegni lavorativi. Fatta eccezione per il, Damiano David, che è tornato a Roma dopo il ...

Damiano dei Maneskin, 'mi sono lasciato con Giorgia' - Lifestyle Agenzia ANSA

Il frontman dei Maneskin, la band italiana arrivata sul tetto del mondo, e l'influencer, scrittrice, "femminista guastafeste", attivista per i diritti delle donne che - come rivendica sul suo profilo ...Dopo la rottura definitiva della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David l'attivista si prepara al trasloco ...