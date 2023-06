Manchester United | Ten Hag blinda un difensore

(Di sabato 10 giugno 2023) L’Eintracht Francoforte aveva sondato Victor Lindelof per la prossima stagione. Ilperò difficilmente cederà...

60 milioni per le casse del Napoli . Nella testa di Kim Min Jae c'è solo ile le conferme non si arrestano: secondo Sky Sports Uk, infatti, anche negli ultimi giorni sarebbero andati avanti i continui contatti tra l'entourage del calciatore sudcoreano - che ...... fondato nel 1880, dice che prima del 2008, anno di arrivo della proprietà emiratina dello sceicco Mansour di Abu Dhabi, in 128 anni il cugino meno famoso delaveva vinto soltanto 2 ...I nerazzurri possono quindi staccare il

L’Eintracht Francoforte aveva sondato Victor Lindelof per la prossima stagione. Il Manchester United però difficilmente cederà il centrale svedese. A bloccare tutto, come riporta l’edizione odierna di ...Il giorno della finale di Champions League è arrivato: alle ore 21, dall stadio Ataturk di Istanbul, andrà in scena Manchester City-Inter. È la notte sognata da tutti i calciatori, la notte più import ...