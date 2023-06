Manchester United | interesse per Amrabar | la situazione

(Di sabato 10 giugno 2023) Erik Ten Hag spinge per Sofyan Amrabat. Il marocchino è salito alla ribalta ai Mondiali del 2022 in Qatar, aiutando il Marocco a diventare...

Su Vlahovic ci sono Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid,, Psg e Newcastle. Chiesa, invece, piace a Bayern e Liverpool, ma i bianconeri a tutti e due non vorrebbero rinunciare. ...E poi: Borussia Dortmund, Real Madrid,, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Shakhtar Donetsk (se i nerazzurri non dovessero vincere a Istanbul). Le date del girone saranno tra ...Infine, sulle voci che lo indicano come uno degli intermediari possibili dell'acquisto delda parte di un altro fondo del Qatar, Al Khelaifi conclude così: 'Non ...

Rischia di essere rovinata in partenza la finale di Mkhitaryan. L’armeno è ultimamente sfortunato quando si avvicina l’ultimo atto di una competizione. Dopo aver contribuito ...Dato come uno dei club maggiormente interessati a Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della nazionale serba, il Manchester United avrebbe cambiato obiettivo in attacco.