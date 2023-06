Manchester City pronto | difesa alta per disinnescare l’Inter! – TS

(Di sabato 10 giugno 2023) Guardiola elogia l’Inter e si prepara a contrastare la sua pericolosità schierando ilcon unaa quattro. Di seguito l’analisi di Tuttosport sulla finale di Champions League di questa sera (vedi probabili formazioni).– Ieri pomeriggio, alla vigilia di-Inter, si sono svolte le conferenze stampa e le rifiniture delle due squadre allo Stadio Olimpico di Ataturk. Per l’occasione i due allenatori delle rivali, finaliste in Champions League, si sono incrociati nello spogliatoio, scambiandosi un saluto in un clima di estrema serenità. Pep Guardiola, rilasciando le dichiarazioni ai giornalisti, si è mostrato sicuro del fatto proprio, sfoderando una serie dei suoi soliti ammiccamenti. Prima parlando della Champions League come un misto tra sogno e ...

