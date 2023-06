Manchester City | numeri impressionanti Inter | serve l’impesa!

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) Il percorso che porta ilalla finale di questa sera contro l’fa rabbrividire. Quella che attende i nerazzurri è una vera e propria impresa, come dimostrano anche icollezionati dalla squadra di Pep Guardiola nella competizione.– Un percorso praticamente perfetto quello delin questa Champions League, con i citizens che, di fatto, non hanno mai perso una partita delle dodici giocate per arrivare alla finale contro l’. In dettaglio sono sette le vittorie e cinque i pareggi, di cui due nella fase a gironi della competizione e tre nelle rispettive trasferte nella fase a eliminazione diretta (tutti per 1-1 contro Lipsia, Bayern Monaco e Real Madrid). Il ...