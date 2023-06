Manchester City-Inter | probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Chi vince fa la storia e dopo una lunga attesa finalmente oggi è il giorno in cui si assegnerà il titolo di Campione d'Europa...

C hissà se da qualche parte c'è un interista fan degli Oasis disposto a tifare questa serapur di vedere riunita la mitica band britannica. Eh sì, perché Liam Gallagher l'ha buttata lì su Twitter creando un bel subbuglio. ha parlato del futuro di DemiralDopo averci parlato del futuro di Hakan Calhanoglu e delle ultimissime sul destino di Ilkay Gundogan, centrocampista in scadenza di contratto con il, ...I pronostici di sabato 10 giugno, c'è la finale di Champions League- Inter, si giocano anche Brasileirao e MLS. Il gran giorno della finale di Champions League è finalmente arrivato: l'Inter proverà a ribaltare i pronostici della vigilia che danno il ...

Zoe Saldana ha prestato la propria voce per lo speciale video preparato dall'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City.Ci siamo, finalmente! L'attesa sta per finire: alle 21 il fischio d'inizio, Inter e Manchester City si contendono la Champions League. Lo stadio Ataturk di Istanbul è pronto ad accogliere la marea di ...