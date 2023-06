Manchester City-Inter LIVE l'avvicinamento alla finale | cambia il sorteggio | un cane in campo!

Commenta per primo C'è chi se lo augura, chi meno, certo è che l'epilogo ai rigori della finale di Champions League trae Inter sarebbe quello più emozionante. Nella rifinitura mattutina Inzaghi ha preparato al dettaglio anche questo fondamentale, memore della scarsa prestazione dagli undici metri della ...70 Il giorno è arrivato: stasera a Istanbul l'Inter affronterà ilnella finale di Champions League. Dopo 13 anni da quel magico 2010, i nerazzurri ci provano ancora. La squadra di Inzaghi incrocerà il proprio destino con la corazzata di Guardiola , a ...Al momento l'ex Juve e Inter è a tutti gli effetti un giocatore delcon cui ha un contratto fino al 2027, ma secondo i tabloid britannici ha rotto con Pep Guardiola e non rientra più ...

Inter Manchester City, oggi la finale di Champions: news live e dove vederla Sky Sport

Rischia di essere rovinata in partenza la finale di Mkhitaryan. L’armeno è ultimamente sfortunato quando si avvicina l’ultimo atto di una competizione. Dopo aver contribuito ...Intervistato da Sky Sport in quel di Istanbul, sede della finale di Champions League, Predrag Mijatovic dà una spinta all'Inter, la squadra che sulla carta parte svantaggiata per ...