Manchester City-Inter le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 10 giugno 2023) . FinalissimaChampions League,, è tutto pronto per la finalissima di Champions League che vedrà opposti Guardiola ed Inzaghi, due squadre molto diverse che si sono affrontate all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dalle ore 21.

Arriva in anticipo Akanji Primo tempo La squadra di Inzaghi tiene bene il campo e concede poche occasioni al. Due le occasioni per la squadra di Guardiola. Un tiro a giro alto di ...Fuori dopo 35 minuti. Kevin De Bruyne , stella del, ha abbandonato il campo della finale di Champions contro l' Inter per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Ha provato a stringere i denti, ma non c'è stato niente da ...La società ha allestito il maxi schermo allo stadio Meazza, dando l'opportunità a migliaia di persone di seguire la finale di Champions League contro ila San Siro.

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Primo cambi ...MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 61' - Altro errore di Akanji, che stavolta rimedia in tempo evitando l'intervento di Lautaro. 59' - Akanji sbaglia tutto, ...