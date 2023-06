Manchester City-Inter | la diretta | 0-0

Le parole di Francesco Totti prima del fischio d'inizio della finale di Champions League tra Inter eFrancesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della finale di Champions League. Di seguito le sue parole. FINALE - "La notte magica la gioca l'Inter, spero che almeno un'...Commenta per primo Tocca anche ad Ignazio La Russa presentare la finale di Champions League trae Inter: 'I tifosi non discutono, ascoltano l'allenatore con la massima fiducia. Siamo tutti un po' allenatori e ds, do un consiglio non richiesto: Lukaku per me è sempre titolare, ma ...Nerazzurri con Dzeko e Brozovic titolari Sono state annunciate le formazioni ufficiali die Inter, in campo alle 21 allo stadio 'Ataturk' di Istanbul per la finale di Champions League. Guardiola lascia in panchina Walker, mentre Inzaghi sceglie Brozovic e Dzeko dal primo ...

Manchester City-Inter 0-0 | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato in vista della finale di Champions League contro l'Inter ...MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.52 - Arriva il momento di Anitta, l'altra guest star della serata. 20.49 - Si spengono le luci all'Ataturk, inizia il Kick-Off Show ...