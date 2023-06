Manchester City-Inter | Inzaghi | “Mi auguro che Simone vinca la Champions”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) “Michecon la sua”. Lo ha detto in un’vista al Corriere dello Sport Filippo, primo tifoso di suo fratello, tecnico dell’finalista diLeague contro il. Stasera è in programma l’ultimo a Istanbul che assegnerà il trofeo: “Io so quello che può passare per la sua testa, so che non è riuscito ad addormentarsi – spiega l’ex bomber rossonero, ora tecnico della Reggina -. Noi ci sentiamo tre volte al giorno e l’ho sentito emozionato. Penso che la finale dirappresenti l’apice della carriera. Io non avevo dubbi che sarebbe arrivato lì”. Nessun consiglio speciale: “Nulla in particolare,non ha bisogno di ...