Manchester City-Inter finale Champions League | 10-06-2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici I nerazzurri contendono la coppa a Guardiola

'STO ASPETTANDO' - Intervistato da Sky Sport da Istanbul dove Benitez è presente per assistere alla super finalissima frae Inter invitato dalla Uefa, l'ex - Liverpool ha confermato ...Commenta per primo Mancano poche ore, giusto il tempo di mandare in archivio l'ultimo grande appuntamento della stagione 22/23, la finale di Champions League tra Inter e, in programma questa sera a Istanbul, poi il grande circo del calciomercato estivo 2023 aprirà finalmente i battenti. Ovviamente per dare l'ufficialità alle operazioni bisognerà ...Non prendete impegni per le prossime ore, vi aspetta il super weekend di Sky! Siamo entrati nel vivo di un sabato che ci porterà all'attesissima finale di Champions League tra Inter e. Il match dell' Ataturk Stadium di Istanbul sarà trasmesso in diretta alle 21 sui nostri canali, ma per tutta la giornata vi racconteremo - in tv con Sport24 e anche online - l'...

Manchester City-Inter: le probabili formazioni | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante turco dell'Inter Hakan Sukur ha parlato della finale di Istanbul che vedrà i nerazzurri di fronte al Manchester City. Sukur, cosa prova nel ...L'attesa è finita, è arrivato il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 10 giugno, Manchester City e Inter si affronteranno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul alle 21.00, in dirett ...