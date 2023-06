Manchester City - Inter | dall' Italia a Istanbul su due ruote | il percorso di Francesco | il tifoso interista arrivato in bici in Turchia

(Di sabato 10 giugno 2023) La via più facile, quella che hanno scelto più o meno tutti, era imbarcarsi su un aereo. Magari con qualche scalo, per risparmiare, atterrando in una serie di altre località europee che permettevano ...

C'è un pizzico d'Italia anche nelche stasera sfida l'Inter nella finale di Champions League: è un ormai ex calciatore che per anni ha militato in Serie A, anche a buon livello, soprattutto con la Juventus con cui ...Mancano poche ore alla finale di Champions League traed Inter. Con i tifosi dell'Inter anche i tifosi bulgari del Botev ...Poche ora ci separano dall'inizio della finale di Champions League. Tanti i tifosi di Inter egià presenti nel cuore di Istanbul prima di raggiungere l'Ataturk Stadium. Attenzione al traffico: meglio recarsi allo stadio in anticipo... Calcio d'inizio alle 21: potrete seguirlo ...

Inter-Manchester City, oggi la finale di Champions League: news live e dove vederla Sky Sport

Rischia di essere rovinata in partenza la finale di Mkhitaryan. L’armeno è ultimamente sfortunato quando si avvicina l’ultimo atto di una competizione. Dopo aver contribuito ...Intervistato da Sky Sport in quel di Istanbul, sede della finale di Champions League, Predrag Mijatovic dà una spinta all'Inter, la squadra che sulla carta parte svantaggiata per ...