Manchester City-Inter 1-0 | nerazzurri k o in finale Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul, 10 giu. - (Adnkronos) - Ilbatte l'per 1-0 nelladia Istanbul ed è campione d'Europa. La sfida viene decisa dal gol che Rodri realizza al 68'. La squadra allenata da Guardiola corona una stagione storica, centrando il 'treble' dopo il trionfo in Premiere la conquista della FA Cup. L'di Inzaghi va al tappeto al termine di una gara giocata in maniera accorta. Ivengono puniti nell'unica sbavatura difensiva e sprecano almeno 2 occasioni enormi per pareggiare, con Lukaku protagonista negativo. Ilprova subito a fare la partita: imbucata di De Bruyne per Gundogan per Haaland, sinistro impreciso ma il norvegese è in fuorigioco. Al 5' il ...

La squadra di Pep Guardiola conquista il trofeo più ambito dai club, superando la formazione di Inzaghi, sfortunata in un paio di occasioni.Il Manchester City ha vinto la Champions League 2023 battendo in finale l’Inter per 1-0. Allo stadio Ataturk di Istanbul decide un gol di Rodri ...